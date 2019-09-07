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Поединок Нурмагомедов - Порье

Российский боец Ахмедов потерял память на время из-за нокдауна в бою UFC в Абу-Даби

В субботу россиянин победил американца Зака Каммингса решением судей

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 7 сентября. /ТАСС/. Российский боец Омари Ахмедов потерял память на несколько секунд из-за нокдауна в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом спортсмен заявил журналистам после боя.

В субботу Ахмедов победил американца Зака Каммингса решением судей на турнире UFC 242, который проходит в Абу-Даби.

"Память пропала на несколько секунд. Не помню, как он меня ударил. Потом я даже дистанцию потерял, не мог ее никак правильно найти. Я даже у тренера спросил, как соперник меня ударил", - сказал Ахмедов.

В главном поединке турнира за титул чемпиона UFC в легком весе встретятся россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье.

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Поединок Нурмагомедов - Порье
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