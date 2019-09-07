Фигуристы Худайбердиева и Филатов победили в танцах на льду на этапе юниорского Гран-при

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов одержали победу в соревнованиях танцевальных дуэтов на третьем этапе юниорского Гран-при. Соревнования проходили в Риге.

Россияне набрали 165,59 балла по сумме двух программ. Вторыми стали представители Грузии Мария Казакова и Георгий Ревия (165,26), третье место заняли россияне Софья Тютюнина и Александр Шистинский (152,79).

В соревнованиях юниоров россиянин Андрей Мозалев одержал победу, набрав 223,72 балла. Второе место занял спортсмен из Южной Кореи Ли Си Хён (218,31), третьим стал еще один россиянин Даниил Самсонов (211,62).

Четвертый этап юниорского Гран-при пройдет в Челябинске с 11 по 14 сентября.