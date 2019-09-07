Акинфеев: ЦСКА всегда оставался приоритетом, несмотря на предложения от других клубов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Вратарь московского футбольного ЦСКА Игорь Акинфеев получал предложения о переходе в другие команды, но приоритетом для игрока всегда оставался армейский клуб. Об этом Акинфеев заявил в субботу на встрече с болельщиками на спортивном празднике на День города в "Лужниках".

33-летний голкипер является воспитанником академии ЦСКА и всю карьеру выступает за красно-синих. Первый официальный матч в составе армейцев Акинфеев провел в 2003 году, выйдя во втором тайме матча 1/8 финала Кубка России против петербургского "Зенита" (0:2).

"Почему не ухожу в более сильный клуб? Старый уже дядя Игорь, 33 года, никому не нужен уже, лучше я как-нибудь здесь. Есть люди, которые хотят играть в Европе, но у меня приоритет играть в ЦСКА, были предложения какие-то, но я их не видел. Были слухи, но не люблю и не хочу их комментировать, на руках точно у меня не было предложений, а что было в клубе - не знаю", - сказал Акинфеев.

В составе ЦСКА Акинфеев провел 587 матчей во всех турнирах, отыграв 254 игры на ноль. Голкипер шесть раз выигрывал чемпионат России, также на его счету шесть побед в Кубке России и семь - в Суперкубке России. В 2005 году Акинфеев стал обладателем Кубка УЕФА.