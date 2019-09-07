Фигуристка Константинова недовольна выступлением на контрольных прокатах

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Станислава Константинова осталась недовольна выступлением в короткой программе на контрольных предсезонных прокатах сборной страны в "Лужниках". Об этом она рассказала журналистам в субботу после выступления.

"Прокат сегодня был паршивенький. Последний месяц все мои прокаты короткой программы были чистыми, но, может быть, сбил большой зал, задержка. Но я очень старалась сегодня. Надеюсь, завтра будет лучше", - рассказала 19-летняя Константинова.

Спортсменка выступает в короткой программе под музыку композитора Леонида Левашкевича "Февраль".

"Хотели взять вальс Шопена, но я очень скептически относилась к этому, потому что не видела себя в этом. Но когда услышала "Февраль", то все встало на свои места", - сообщила фигуристка.

Межсезонье спортсменка посвятила физической подготовке, чтению и друзьям. "Летом я почти не думала о фигурном катании, сосредоточилась на том, чтобы набрать физическую форму, читала книжки, гуляла с друзьями", - сказала Константинова.

В прошлом сезоне Константинова стала первой среди взрослых спортсменок на чемпионате России, заняв общее четвертое место и завоевав право представлять страну на чемпионате Европы. На европейском первенстве в Минске она стала четвертой, также спортсменка завоевала бронзовую медаль на зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске.