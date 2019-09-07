Ирландец Беннетт выиграл 14-й этап веломногодневки "Вуэльта"

ТАСС, 7 сентября. Ирландский велогонщик Сэм Беннетт из команды Bora-Hansgrohe одержал победу на 14-м этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Вуэльта Испании". Равнинный этап стартовал в Сан-Висенте-де-ла-Баркера и финишировал в Овьедо.

Беннетт преодолел дистанцию протяженностью 188 км за 4 часа 28 минут 46 секунд. Второе место занял аргентинец Максимилиано Ричесе (Deceuninck - Quick-Step) с результатом победителя, третьим - бельгиец Тош ван дер Санде (Lotto Soudal). Россиянин Павел Кочетков ("Катюша-Альпецин") финишировал 38-м, Сергей Чернецкий (Caja Rural - Seguros RGA) - 55-м, Вячеслав Кузнецов ("Катюша-Альпецин") - 65-м.

В общем зачете продолжает лидировать словенец Примож Роглич (Jumbo Visma, 53:49.19), вторым идет испанец Алехандро Вальверде (Movistar, +02.25), третьим - словенец Тадей Погачар (UAE Team Emirates, +03.01).

15-й этап "Вуэльты" пройдет в воскресенье от Тинео до Сантуарио-дель-Асебо, его протяженность составит 154,4 км.

Испанская "Вуэльта", которая является одной из трех многодневок Большого тура (вместе с "Тур де Франс" и "Джиро д'Италия"), проводится с 1935 года. 74-я "Вуэльта Испании" завершится 15 сентября, общая протяженность гонки составит 3272,2 км. Соревнования пройдут по территории трех стран - Испании, Франции и Андорры.