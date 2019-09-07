Фигуристка Щербакова намерена выполнить четверной лутц в произвольной программе

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Чемпионка России Анна Щербакова намерена выполнить четверной лутц в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. Об этом спортсменка рассказала журналистам в субботу.

В субботу российские фигуристы показали в МСА "Лужники" короткие программы будущего сезона. Произвольные программы спортсмены исполнят в воскресенье.

"Очень старалась правильно настроиться на первый прокат в этом сезоне, очень помогли тренеры, чтобы я получила удовольствие от проката и показа своих новых программ. Тренеры остались довольны тем, что я справилась с первым выходом на лед в этом сезоне. Сильно нервничала заранее, но сегодня почти не волновалась и каталась в свое удовольствие", - сказала 15-летняя Щербакова.

Короткая программа фигуристки поставлена под саундтрек фильма "Парфюмер". "Мне очень нравится эта музыка, сразу посмотрела фильм, читаю книгу сейчас. Очень зацепила эта история, и я стараюсь ее передать на льду, мне нравится, что я не просто делаю движение под музыку, а катаюсь со смыслом и стараюсь ее донести. Я не какой-то персонаж из фильма, это своя история парфюмера, это человек, который идеально разбирается в своем деле, который чувствует нотки, особенности, эту историю я постараюсь показать на льду", - отметила Щербакова.

"Четверные в произвольной программе буду делать, это будет лутц. Но пока начало сезона, хочу показать чистый прокат, так что лутц будет один", - добавила спортсменка.

Щербакова является двукратной победительницей юниорских этапов Гран-при, обладательницей золота зимнего Европейского юношеского фестиваля 2018 года. В прошлом сезоне фигуристка дебютировала на взрослом чемпионате России в Саранске и одержала на нем победу, опередив олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову и двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву. На текущий момент Щербакова - одна из трех фигуристок, исполняющих прыжки в четыре оборота на соревнованиях. В ее арсенале есть сложнейший из всех известных четверных прыжков - лутц.