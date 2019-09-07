Спортивно-развлекательный фестиваль к 872-летию Москвы прошел в "Лужниках"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Спортивно-развлекательное мероприятие, организованное Департаментом спорта Москвы к 872-летию города, прошел в олимпийском комплексе "Лужники". Спортивную часть праздничного фестиваля посетили несколько десятков тысяч человек, гостям мероприятия были доступны 60 площадок, каждая из них была посвящена различным видам спорта - футболу, армрестлингу, скейтбордингу, воркауту, йоге, стритболу и многим другим.

Жаркая и ясная погода поспособствовала тому, что "Лужники" стали спортивным центром страны в эту субботу. Старт фестивалю был дан в 11:00 мск, большая часть горожан заполнила территорию уже к полудню. Организаторы немного сократили количество площадок по сравнению с прошлым годом, они были разбросаны по всей территории комплекса, и помочь добраться до необходимой точки посетителям помогали небольшая карта с навигацией, а также волонтеры.

Рядом с памятником Владимиру Ленину была обнаружена самая большая зрительская активность. Пришедшие смогли не только поиграть в настольный хоккей и настольный теннис, но и посетить встречи с известными спортсменами прошлого и настоящего и задать им все интересующие вопросы. Шатер посетили тренер по фигурному катанию Елена Чайковская, шахматист Сергей Карякин, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов и многие другие. Ажиотаж вызвало появление вратаря футбольного ЦСКА Игоря Акинфеева, который рассказал множество интересных историй про свою карьеру, вспомнил о победе в Кубке УЕФА 2005 года, открыл секреты подготовки к матчам и питания, а также сказал напутственные слова юным спортсменам.

Неподдельный интерес публики царил у площадки спидкубинга, где спортсмены выявляли сильнейшего в скоростном собирании кубика Рубика. Лица зрителей выражали удивление и восхищение, ведь с виду обычные ребята справлялись с такой сложной задачей за 10-20 секунд. Много молодых людей собралось понаблюдать за гонками на дронах, соревнованиями по воркауту и чемпионатом России по битбоксу.

Йога в наушниках и зрелищный рестлинг

По традиции, спортивный фестиваль стал местом отдыха для многочисленных семей с маленькими детьми. В этом году родители получили уникальную возможность пройти специальное тестирование, чтобы определить, в какую спортшколу можно отдать свое чадо. Тестирование пользовалось особой популярностью, ведь через небольшое время можно было узнать советы от специалистов по поводу того, с каким видом спорта можно связать детскую судьбу. Для всех детей также была организована большая развлекательная зона с разнообразным количеством развлечений.

Большую популярность за последние годы в России набрали многочисленные фитнес-программы и йога, они были широко представлены на фестивале. Отечественные и иностранные специалисты не только проводили специальные занятия, но и агитировали всех интересующихся попробовать хотя бы одно занятие. Для желающих не отвлекаться на лишний шум и сконцентрироваться на себе были организованы площадки, где можно было позаниматься фитнесом и йогой в наушниках.

Самым популярным видом спорта на фестивале, как и ожидалось, стал футбол - участники мероприятия играли в его многочисленные разновидности, а турниры продолжались на протяжении всего дня. Много людей было рядом с рингом, где сильнейшего выявляли лучшие российские рестлеры. Зрители громко поддерживали спортсменов, несмотря на то, что мало кто понимает правила этого вида развлекательных единоборств. Зрелищность боев и тесная работа с публикой устраняли этот пробел, поэтому зрителей было достаточно.

Также неподдельный интерес у пришедших на праздник вызвали гонки дронов. Дисциплина, которая недавно появилась в России, уже успела набрать популярность и заслуженно была представлена на фестивале. На территории спорткомплекса организаторы устроили большие рекреационные зоны для совместного отдыха и фуд-корты с широким меню. Пока родители располагались на удобных лавках и лежаках, дети при участии аниматоров с удовольствием катались на самокатах, скейтбордах, роликовых коньках, гироскутерах, развлекались в надувных городках. Молодежь же активно играла в настольный теннис, фрисби, мини-гольф, уличный баскетбол, бадминтон, показывала трюки на площадках для воркаута.

Помимо фестиваля, горожане стали свидетелями соревнований лучших в мире стрелков из лука, а также начала сезона у российских фигуристов, у которых стартовали контрольные прокаты. Такой концентрации спортивных событий в "Лужниках" не было давно. Вечером около арены стартовал большой концерт с участием популярных исполнителей. Он будет идти до 22:00 мск, после чего программу праздника завершит грандиозный салют.