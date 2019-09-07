Сборная России сыграет в матче за золото Суперфинала Евролиги по пляжному футболу

ТАСС, 7 сентября. Сборная Испании по пляжному футболу обыграла команду Белоруссии со счетом 3:2 в третьем матче группового этапа Суперфинала Евролиги и гарантировала продолжение борьбы за медали. Соревнования проходят в португальском городе Фигейра-да-Фош.

В составе победителей дублем отметился Хосе Майо (24-я и 27-я минуты), один гол на счету Хавьера Торреса (20), у белорусов отличился Никита Чайковский (5) и Игорь Бриштель (33). В составе белорусской команды на 36-й минуте Иван Константинов получил красную карточку. Ранее в субботу в матче 1-й группы сборная России обыграла команду Швейцарии (5:1).

Благодаря победе испанской команды россияне заняли первое место в турнирной таблице своей группы и сыграют в матче за золотые медали турнира с победителем 2-й группы, который станет известен позднее в субботу в матче сборных Италии и Португалии.

Сборная Испании, занявшая второе место в группе, сыграет в матче за третье место с командой Турции, также занявшей второе место во 2-й группе.

В Суперфинале участвуют восемь лучших сборных дивизиона А по итогам регулярного сезона. Турнир проходит в два этапа - на первом команды играют друг с другом в двух группах, далее команды пройдут в раунд плей-офф, в котором сборные определят итоговые места. Команды, показавшие худший результат в своих квартетах, будут выявлять сильнейшего в матче за седьмое место. Сборные, по итогам группового этапа финишировавшие на третьих строчках, сразятся за итоговое пятое место, вторые команды поборются за бронзовые медали, а победители квартетов выявят лучшего на турнире.

Российская сборная выигрывала турнир пять раз. Последний раз это произошло в 2017 году. По данному показателю сборная России делит первое место с командами Португалии и Испании.