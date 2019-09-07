Авербух: Медведева выглядела одухотворенной в короткой программе на прокатах сборной РФ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российский хореограф-постановщик Илья Авербух доволен тем, как его замысел короткой программы воплотила на льду двукратная чемпионка мира, серебряный призер Игр в Пхёнчхане фигуристка Евгения Медведева. Об этом Авербух рассказал ТАСС после выступления спортсменки на контрольных прокатах сборной России в "Лужниках".

"Я доволен тем, как Женя каталась в короткой программе, она была одухотворенной. Тот смысл, что мы заложили, витал в воздухе. Идея, заложенная в этой программе, это спортсмен и его звезда. Женя смотрит на свою звезду в небе, провожает ее взглядом, и она идет за ней - за своей звездой, мечтой, ангелом-хранителем, который есть у каждого из нас", - рассказал Авербух.

В начале программы фигуристка допустила падение с тройного тулупа в каскаде с тройным флипом.

"Конечно, программа начинает блестеть, когда она выполняется безукоризненно, но ошибка на каскаде выбивает. Мне кажется, что эта программа хрустальная, зеркальная, и она очень подходит Жене. И я благодарен тренерам Брайану [Орсеру] и Трейси [Уилсон], что они ничего не меняли в этой программе, доработали дорожку шагов. Думаю, в этой программе Жене есть куда расти", - отметил Авербух.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финалов Гран-при. Также в ее активе бронза чемпионата мира, серебро чемпионата Европы и командного мирового первенства.