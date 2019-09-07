В яблочко. В Москве впервые прошел финальный этап Кубка мира по стрельбе из лука

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Москва впервые за 39 лет провела крупный международный турнир по стрельбе из лука. Ведущие спортсмены мира и международная федерация признали, что по организации московский финал Кубка мира был лучшим в истории. В Москве крупный международный турнир по стрельбе из лука прошел впервые после Олимпийских игр 1980 года. Соревнования проходили 6 и 7 сентября на Престижной аллее спорткомплекса "Лужники". В турнире приняли участие сильнейшие лучники мира, среди которых были и российские спортсмены. Медали финала Кубка мира мужчины и женщины разыграли в соревнованиях по классическому и блочному луку в индивидуальном первенстве и в миксте. Медаль на день рождения Российские спортсмены на турнире завоевали три серебряные награды: две в миксте, одна на счету чемпионки мира Натальи Авдеевой. В пятницу, в свой день рождения россиянка в стрельбе из блочного лука уступила только колумбийской спортсменке Саре Лопес. 6 сентября Авдеевой исполнился 31 год. Авдеева призналась, что испытывала волнение во время выступления. По ее мнению, Россия достойна проводить крупнейшие мероприятия, особенно в Москве, в "Лужниках". Лучница очень хотела порадовать свою маму, которая присутствовала на трибуне, и рада, что у нее это получилось.

Авдеева завоевала медаль и в миксте, где выступала вместе с Павлом Крыловым. Третья серебряная медаль россиян на турнире - в классическом, олимпийском луке, она на счету Елены Осиповой и Эрдэма Ирдынеева. "Финал Кубка мира - величайшее событие для нас, это очень здорово, приятно знать, что тебя столько людей поддерживают, что ты видишь, ради чего ты вообще занимаешься этим делом. Конечно, волнение есть, но оно приятное, страха нет, наоборот, есть желание работать больше", - отметила Осипова. Победителями личных соревнований в классическом луке также стали трехкратная чемпионка мира из Южной Кореи Кан Чэ Ён и призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира из США Брэди Эллисон. В блочном луке победителем стал голландец Майк Схлуссер. Россиянин Артем Махненко, проигравший в четвертьфинале Эллисону, признался, что сильно нервничал. "Когда узнал, что буду выступать в финале, понял, что это большая ответственность. Это самые важные соревнования, проходившие в России, с 1980 года. Для меня большая честь участвовать здесь", - отметил спортсмен. Российская спортсменка Саяна Ли также выразила восхищение уровнем организации соревнований. "Это просто грандиозно, это огромное событие, организация просто на высшем уровне. Другие финалы Кубка мира даже рядом не стояли, если честно", - сказала Ли. Медали и самовары Помимо медалей, победители и призеры финала Кубка мира получили на память о визите в Москву самовары, расписанные под хохлому. Лопес отметила, что поражена организацией и для нее этот финал Кубка мира стал лучшим за все время. Особенно спортсменка отметила максимально комфортные условия, отличную еду, очень милых людей. Москва произвела на нее большое впечатление". Организацией турнира остались довольны и во Всемирной федерации стрельбы из лука, которую в Москве представлял ее президент Угур Эрденер. Финал Кубка мира проходит в новом формате, который привлекает зрителей. "Международная федерация очень довольна, очень рада, что пришла в Россию с такими соревнованиями, отмечает прекрасную организацию, - сказал министр спорта РФ Павел Колобков. - Турнир проходил очень динамично и интересно, жалко, что наши девушки, на которых мы надеялись, проиграли, но они проиграли в борьбе, у них есть все шансы, чтобы на Олимпиаде [2020 года в Токио] выступить более успешно".

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