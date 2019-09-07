Турецкие волейболистки сыграют с командой Сербии в финале чемпионата Европы

ТАСС, 7 сентября. Женская сборная Турции обыграла команду Польши в полуфинальном матче чемпионата Европы по волейболу. Встреча прошла в Анкаре.

Боролись до последнего. Российские волейболистки не смогли выйти в полуфинал ЧЕ

Матч завершился со счетом 3-1 (25:17, 25:16, 14:25, 25:18) в пользу турецкой команды. В другом полуфинале, который прошел ранее в субботу, сборная Сербии со счетом 3-1 победила команду Италии.

Финальный матч между командами Сербии и Турции пройдет в Анкаре в воскресенье. Российская сборная на турнире дошла до четвертьфинала, где уступила итальянкам (1-3).

В соревнованиях принимали участие 24 сборные, разделенные на четыре группы. По четыре лучшие сборные из каждой группы вышли в плей-офф.

Чемпионат Европы завершится 8 сентября. В 2017 году чемпионат Европы выиграли сербские волейболистки.