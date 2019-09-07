Бой между Тухуговым и Мерфи на турнире UFC в Абу-Даби завершился вничью

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 7 сентября. /ТАСС/. Поединок российского бойца смешанного стиля Зубайры Тухугова с британцем Лероном Мерфи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) завершился вничью. Поединок прошел в Абу-Даби.

Двое судей отдали победу соперникам, один выставил ничейные оценки - 29:28, 28:29, 28:28.

Поединок прошел на турнире в Абу-Даби, главным событием которого станет бой за титул чемпиона UFC в легкой весовой категории между действующим обладателем пояса россиянином Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом американцем Дастином Порье.

В активе Тухугова стало 18 побед, четыре поражения и одна ничья, Мерфи - 8 побед, ни одного поражения, одна ничья.