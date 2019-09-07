Российская теннисистка Селехметьева вышла в полуфинал юниорского US Open

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Россиянка Ольга Селехметьева вышла в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open) среди юниорок. Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке на покрытии "хард".

В четвертьфинале 17-летняя россиянка обыграла американку Катрину Скотт со счетом 1:6, 6:3, 6:3. Спортсменки встречались впервые. В полуфинале Селехметьева сыграет позднее в субботу против представительницы Колумбии Марии Камилы Осорио Серрано (4-й номер посева).

На турнире российская теннисистка в первом круге обыграла шведку Кайсу Вилду Хеннеман, во втором - американку Эмму Наварро (1), в третьем - француженку Эльзу Жакмо (16). В прошлом году Селехметьева дошла до третьего круга, где уступила американке Кори Гауфф. В юниорском рейтинге Селехметьева занимает 34-е место.

Также на турнире россиянка вместе с латвийской спортсменкой Камиллой Бартоне сыграет в финале женского парного разряда против французской пары. Эта встреча состоится позднее в субботу.

В последний раз россиянки побеждали на юниорском US Open в 2010 году - тогда в финале Дарья Гаврилова обыграла соотечественницу Юлию Путинцеву. Российские теннисистки с 2010 года не выходили в полуфинал. Прошлогодней победительницей турнира является китаянка Ван Сиюй.