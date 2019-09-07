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US Open

Первый канал в прямом эфире покажет финал US Open между Медведевым и Надалем

Встреча пройдет в воскресенье, начало - 23:00 мск
Даниил Медведев EPA-EFE/JASON SZENES
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/JASON SZENES

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Первый канал покажет в прямом эфире финальный матч Открытого чемпионата США по теннису между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем. Об этом ТАСС в субботу сообщил генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман.

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"Первый канал в воскресенье покажет матч Медведева с Надалем", - сказал собеседник агентства.

Финал Открытого чемпионата США пройдет 8 сентября, начало - 23:00 мск. Медведев стал первым российским теннисистом с 2005 года, который сумел выйти в финал турнира серии Большого шлема.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн. В прошлом году победу на турнире одержал серб Новак Джокович.

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