Золотой знак ГТО был вручен восьмилетней девочке на фестивале спорта в "Лужниках"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Торжественное вручение золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) восьмилетней девочке прошло на площадке ГТО на спортивно-развлекательном фестивале в честь 872-летия Москвы в "Лужниках". Об этом ТАСС рассказал в субботу главный судья по выполнению норм ГТО Андрей Токарев.
Площадка ГТО работала на одном из футбольных полей "Лужников".
"Сегодня выполнить нормативы могли все желающие, кто зарегистрировался на сайте ГТО, получил универсальный идентификационный номер и сделал медицинскую справку. Можно было выполнить подтягивание из виса на высокой перекладине, подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, рывок гири, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, наклон, прыжок в длину, поднимание туловища. Площадка пользовалась большой популярностью, приходили и дети, и родители, и даже пенсионеры", - рассказал Токарев.
"Был вручен золотой знак отличия ГТО первой ступени восьмилетней Ульяне Вороничевой. Она уже выполнила нормативы и сейчас готовится ко второй ступени, через месяц у нее день рождения и она собирается выполнить нормативы следующей ступени, - добавил собеседник ТАСС. - Еще нас сегодня посетила возрастная организованная группа бабушек из "Московского долголетия", человек 15-20. Они увлекаются скандинавской ходьбой и сегодня пришли попробовать себя в выполнении нормативов ГТО".
Программа ГТО существовала с 1931 по 1991 год, после чего была возвращена указом президента России Владимира Путина от 24 марта 2014 года. Реализация и развитие комплекса ГТО включает в себя четыре этапа, последний из которых стартовал в январе 2018 года и направлен на продолжение работы со всеми категориями населения.