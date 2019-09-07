Золотой знак ГТО был вручен восьмилетней девочке на фестивале спорта в "Лужниках"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Торжественное вручение золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) восьмилетней девочке прошло на площадке ГТО на спортивно-развлекательном фестивале в честь 872-летия Москвы в "Лужниках". Об этом ТАСС рассказал в субботу главный судья по выполнению норм ГТО Андрей Токарев.

"Сегодня выполнить нормативы могли все желающие, кто зарегистрировался на сайте ГТО, получил универсальный идентификационный номер и сделал медицинскую справку. Можно было выполнить подтягивание из виса на высокой перекладине, подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, рывок гири, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, наклон, прыжок в длину, поднимание туловища. Площадка пользовалась большой популярностью, приходили и дети, и родители, и даже пенсионеры", - рассказал Токарев.

"Был вручен золотой знак отличия ГТО первой ступени восьмилетней Ульяне Вороничевой. Она уже выполнила нормативы и сейчас готовится ко второй ступени, через месяц у нее день рождения и она собирается выполнить нормативы следующей ступени, - добавил собеседник ТАСС. - Еще нас сегодня посетила возрастная организованная группа бабушек из "Московского долголетия", человек 15-20. Они увлекаются скандинавской ходьбой и сегодня пришли попробовать себя в выполнении нормативов ГТО".

Программа ГТО существовала с 1931 по 1991 год, после чего была возвращена указом президента России Владимира Путина от 24 марта 2014 года. Реализация и развитие комплекса ГТО включает в себя четыре этапа, последний из которых стартовал в январе 2018 года и направлен на продолжение работы со всеми категориями населения.