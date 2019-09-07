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Поединок Нурмагомедов - Порье

Россиянин Абдурахимов проиграл Блейдсу на турнире UFC в Абу-Даби

Поединок завершился техническим нокаутом во втором раунде
Шамиль Абдурахимов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Шамиль Абдурахимов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 7 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Шамиль Абдурахимов проиграл американцу Кертису Блейдсу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) техническим нокаутом во втором раунде. Поединок прошел в Абу-Даби.

Рефери остановил поединок в рамках супертяжелой весовой категории на третьей минуте второго раунда, после того как американец провел серию ударов.

Поединок прошел на турнире в Абу-Даби, главным событием которого станет бой за титул чемпиона UFC в легкой весовой категории между действующим обладателем пояса россиянином Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом американцем Дастином Порье.

В активе 38-летнего россиянина стало 20 побед и пять поражений, в послужном списке 28-летнего американца 12 побед и два поражения.

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Поединок Нурмагомедов - Порье
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