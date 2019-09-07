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Поединок Нурмагомедов - Порье

Россиянин Махачев победил Рамоса на турнире UFC в Абу-Даби

Спортсмен одержал 17-ю победу в смешанных единоборствах
Ислам Махачев и Дави Рамос Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Ислам Махачев и Дави Рамос
© Валерий Шарифулин/ТАСС

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 7 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев победил бразильца Дави Рамоса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) решением судей. Трехраундовый поединок прошел в Абу-Даби.

Судьи единогласным решением отдали победу 27-летнему россиянину - 29:27, 30:26, 30:26.

Поединок прошел на турнире в Абу-Даби, главным событием которого станет бой за титул чемпиона UFC в легкой весовой категории между действующим обладателем пояса россиянином Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом американцем Дастином Порье.

В активе россиянина теперь 17 побед и одно поражение, в послужном списке 32-летнего Рамоса 10 побед и три поражения.

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Поединок Нурмагомедов - Порье
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