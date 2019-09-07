Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 7 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде. Поединок прошел в Абу-Даби.

До поединка многие полагали, что оба спортсмена большую часть времени будут проводить в борьбе, и эти ожидания полностью оправдались. Только первые полторы минуты соперники присматривались друг к другу, действуя в стойке и проводя минимальное количество ударов, но первая же ударная комбинация Нурмагомедова потрясла американца, и он пропустил выпад россиянина в ноги. Оставшуюся часть раунда соперники провели в борьбе, россиянин трижды выходил на удушающий прием, но американец каждый раз избегал опасного положения. В концовке раунда Нурмагомедов попытался провести добивание лежащего противника, но без особого урона. В начале второго раунда соперники прибегли к ударным действиям, в ходе этой "перестрелки" Нурмагомедов пропустил сильный удар и был вынужден какое-то время спасаться бегством. Но в итоге темп спал, россиянин снова совершил выпад в ноги и навязал противнику борьбу в партере. Однако американец и на этот раз хорошо оборонялся, не допустив опасных ситуаций.

В третьем раунде картина не изменилась, разве только россиянин намного быстрее, чем в первых двух раундах, перевел соперника в партер, через 40 секунд после начала отрезка. После вязкой борьбы у сетки Нурмагомедову удалось захватить шею противника и удачно провести удушающий прием, американец капитулировал, и рефери остановил поединок. Бой был остановлен через 2 минуты 6 секунд после начала третьего раунда. В итоге Нурмагомедов одержал заслуженную победу благодаря преимуществу в борьбе. Из 28 побед 10 он одержал сдачей. Сразу после поединка россиянин перелез через ограждение и бросился в толпу обниматься со своей командой. А затем обнял соперника и поблагодарил его за бой. Более $6 млн за три раунда 30-летний Нурмагомедов провел вторую защиту титула чемпиона UFC. Он завоевал пояс в апреле 2018 года, победив по очкам американца Эла Яквинту. Первую защиту россиянин провел 7 октября прошлого года, победив ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде. Из-за потасовки после боя с Макгрегором россиянин был дисквалифицирован на девять месяцев и оштрафован на $500 тыс., он вышел в октагон впервые за 11 месяцев.