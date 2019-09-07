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Поединок Нурмагомедов - Порье
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Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC

Россиянин одержал победу удушающим приемом в третьем раунде
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Описание
© AP Photo/ Mahmoud Khaled
© AP Photo/ Mahmoud Khaled
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© AP Photo/ Mahmoud Khaled
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© AP Photo/ Mahmoud Khaled
© AP Photo/ Mahmoud Khaled
© Валерий Шарифулин/ТАСС

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 7 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде. Поединок прошел в Абу-Даби.

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До поединка многие полагали, что оба спортсмена большую часть времени будут проводить в борьбе, и эти ожидания полностью оправдались. Только первые полторы минуты соперники присматривались друг к другу, действуя в стойке и проводя минимальное количество ударов, но первая же ударная комбинация Нурмагомедова потрясла американца, и он пропустил выпад россиянина в ноги. Оставшуюся часть раунда соперники провели в борьбе, россиянин трижды выходил на удушающий прием, но американец каждый раз избегал опасного положения. В концовке раунда Нурмагомедов попытался провести добивание лежащего противника, но без особого урона.

В начале второго раунда соперники прибегли к ударным действиям, в ходе этой "перестрелки" Нурмагомедов пропустил сильный удар и был вынужден какое-то время спасаться бегством. Но в итоге темп спал, россиянин снова совершил выпад в ноги и навязал противнику борьбу в партере. Однако американец и на этот раз хорошо оборонялся, не допустив опасных ситуаций.

В третьем раунде картина не изменилась, разве только россиянин намного быстрее, чем в первых двух раундах, перевел соперника в партер, через 40 секунд после начала отрезка. После вязкой борьбы у сетки Нурмагомедову удалось захватить шею противника и удачно провести удушающий прием, американец капитулировал, и рефери остановил поединок. Бой был остановлен через 2 минуты 6 секунд после начала третьего раунда.

В итоге Нурмагомедов одержал заслуженную победу благодаря преимуществу в борьбе. Из 28 побед 10 он одержал сдачей. Сразу после поединка россиянин перелез через ограждение и бросился в толпу обниматься со своей командой. А затем обнял соперника и поблагодарил его за бой.

Более $6 млн за три раунда

30-летний Нурмагомедов провел вторую защиту титула чемпиона UFC. Он завоевал пояс в апреле 2018 года, победив по очкам американца Эла Яквинту. Первую защиту россиянин провел 7 октября прошлого года, победив ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде. Из-за потасовки после боя с Макгрегором россиянин был дисквалифицирован на девять месяцев и оштрафован на $500 тыс., он вышел в октагон впервые за 11 месяцев.

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Победа над 30-летним Порье стала 12-й для Нурмагомедова в UFC, всего россиянин провел 28 боев по правилам смешанных единоборств, одержав победы во всех из них (18 - досрочно).

Порье завоевал титул временного чемпиона организации 14 апреля, выиграв у соотечественника Макса Холлоуэя единогласным решением судей. Данный титул дал ему статус обязательного претендента на бой с Нурмагомедовым. В послужном списке Порье 31 поединок, он одержал 25 побед (19 досрочно) и потерпел 6 поражений.

Нурмагомедов заработает за этот поединок более $6 млн. Это самый большой гонорар в его карьере, за бой с Макгрегором он получил $2 млн.

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СШАОАЭРоссияПоединок Нурмагомедов - Порье
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