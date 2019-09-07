Сборная Франции разгромила команду Албании в матче отбора Евро-2020

ТАСС, 7 сентября. Сборная Франции дома со счетом 4:1 победила команду Албании в матче группы H отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по футболу. Встреча прошла на арене "Стад де Франс".

Дублем в матче отметился Кингсли Коман (8-я и 68-я минуты), по одному голу забили Оливье Жиру (27) и Нанитамо Иконе (85), у гостей с пенальти отличился Сокол Чикалеши (90+1). На 37-й минуте матча футболист сборной Франции Антуан Гризманн не сумел реализовать пенальти.

В турнирной таблице группы H лидируют французы, набравшие после пяти матчей 12 очков, сборная Албании идет на четвертой строчке, в активе команды 6 очков. В следующем туре французы сыграют дома с Андоррой 10 сентября, команда Албании в этот же день примет сборную Исландии.

В другом матче группы H сборная Турции на последних минутах вырвала победу у команды Андорры (1:0), а исландцы крупно победили молдаван (3:0). В группе В сборная Португалии в гостях переиграла команду Сербии (4:2), а команда Украины разгромила сборную Литвы (3:0). В группе А сборная Англии разгромно победила команду Болгарии (4:0), а команда Чехии проиграла сборной Косова (1:2).

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.