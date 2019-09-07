Сборная Литвы подала протест по поводу судейства в матче КМ по баскетболу с французами

ВИЛЬНЮС, 8 сентября. /ТАСС/. Сборная Литвы подала официальный протест в Международную федерацию баскетбола (FIBA) по поводу судейских ошибок, повлиявших на исход матча второго группового этапа Кубка мира со сборной Франции. Об этом сообщило литовское информационное агентство ELTA.

Согласно данным источника, комиссар матча сообщил, что протест будет рассмотрен в срочном порядке, оглашение выводов ожидается в воскресенье утром или в середине дня.

Матч Литва - Франция (78:75) прошел в субботу. В концовке сборная Литвы получила право на два штрафных броска, второй из которых цели не достиг: французский баскетболист коснулся кольца, когда мяч балансировал на дужке.