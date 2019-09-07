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Летние олимпийские виды спорта

Красильников и Стояновский вышли в финал Мирового тура по пляжному волейболу

В решающем матче россияне сыграют против немцев Юлиуса Толе и Клеменса Виклера

ТАСС, 8 сентября. Чемпионы мира 2019 года по пляжному волейболу россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли норвежцев Андерса Мола и Кристиана Сёрума в полуфинальном матче финала Мирового тура по пляжному волейболу. Соревнования проходят в Риме.

Встреча завершилась со счетом 18:21, 21:18, 15:9. В финальном матче россияне сыграют против немцев Юлиуса Толе и Клеменса Виклера.

За бронзовые медали турнира Мол и Сёрум сразятся с американцами Джейкобом Гиббом и Тейлором Крэббом.

В турнире стартовали по 32 мужские и женские пары. Призовой фонд турнира составляет $400 тыс. Соревнования завершатся 8 сентября.

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