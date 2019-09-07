РПЛ опубликовала календарь матчей до конца 2019 года

ТАСС, 8 сентября. Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь матчей чемпионата России с 10-й по 19-й туры. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

10-й тур стартует 20 сентября, последние матчи 2019 года пройдут 8 декабря. Также 10 и 11 декабря московский "Локомотив" и петербургский "Зенит" сыграют в матчах последнего тура группового этапа Лиги чемпионов, 12 декабря шестые матчи в группе в Лиге Европы проведут ЦСКА и "Краснодар".

Матчи между ведущими клубами пройдут в следующие дни: 22 сентября (ЦСКА - "Краснодар"), 28 сентября ("Локомотив" - "Зенит"), 6 октября ("Краснодар" - "Спартак"), 27 октября ("Локомотив" - "Спартак"), 2 ноября ("Зенит" - ЦСКА), 10 ноября ("Локомотив" - "Краснодар"), 1 декабря ("Зенит" - "Спартак").

В субботу лига опубликовала расписание девятого тура, который пройдет с 13 по 16 сентября после перерыва на матчи сборных.