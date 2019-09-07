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Поединок Нурмагомедов - Порье

В команде Нурмагомедова ожидают, что его следующим соперником станет Фергюсон

В субботу Нурмагомедов защитил титул UFC в легком весе, победив американца Порье удушающим приемом в третьем раунде
Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье
© Валерий Шарифулин/ТАСС

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 8 сентября. /ТАСС/. Команда Хабиба Нурмагомедова ожидает, что американский боец Тони Фергюсон станет соперником россиянина по следующему поединку в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

"Фергюсон - приоритетный вариант для нас. Как скоро вернемся - пока неизвестно. Это может быть новый год", - сказал ТАСС представитель команды Нурмагомедова.

В субботу Нурмагомедов провел защиту титула UFC в легком весе против американца Дастина Порье, победив удушающим приемом в третьем раунде на турнире в Абу-Даби.

Фергюсон является одним из основных претендентов на титульный бой в легком весе. Всего 35-летний американец провел 28 боев в ММА, на его счету 25 побед и три поражения. В послужном списке 30-летнего Нурмагомедова 28 побед (18 - досрочно), ни одного поражения.

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Поединок Нурмагомедов - Порье
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