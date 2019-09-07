Райдеры из Сарапула и Москвы победили на этапе чемпионата мира по памп-треку в Ижевске

ИЖЕВСК, 8 сентября. /ТАСС/. Российские райдеры Борис Пономарев из Сарапула и Ольга Ромзайкина из Москвы стали победителями отборочного этапа чемпионата мира по дисциплине велоспорта "памп-трек", который прошел в Ижевске. Спортсмены получили право бесплатного участия в чемпионате мира, который пройдет 19 октября в Швейцарии.

В соревнованиях на одной из самых современных трасс в России в "Сети-парке" принял участие 71 спортсмен - 61 мужчина и 10 женщин. По оценкам организаторов соревнования, Удмуртия вошла в число лидеров по числу райдеров. Отборочные этапы по памп-треку проходили в 25 странах на четырех континентах. Трек для соревнований представляет собой специальную велосипедную трассу с чередованием ям, кочек и контруклонов, на ней практически нет ровных участков, а скорость велосипедисты набирают не за счет вращения педалей, а с помощью специальной техники.

"Трек очень крутой, я на самом деле удивлена, что в Ижевске построили одну из самых современных трасс для памп-трека в России и выделили под это такую большую площадь. Сам трейл тоже очень нравится, например, у нас в Перми есть только грунтовый трек", - рассказала ТАСС перед соревнованиями семикратная чемпионка России по даунхиллу из Перми Анна Скубина.

Сами соревнования проходили в два этапа. Сначала состоялись квалификационные заезды, по результатам которых выбрали 32 сильнейших райдеров у мужчин и 8 у женщин. После этого гонщики соревновались в парах на выбывание. В итоге в финале победу одержали член олимпийской сборной по BMX Борис Пономарев из Сарапула и участница чемпионатов Европы в дисциплине байкеркросс 4Х Ольга Ромзайкина из Москвы.

"Я очень рада, вообще думала, что у меня будет восстановительный сезон, но оказалось, что он получился одним из самых интересных. Здесь нужно было владеть не только техникой, но и выносливостью. Я выступала после болезни, и мне практически не удалось восстановиться. Несмотря на победу, оцениваю свое выступление на троечку, на трассе я просто "качала" кочки и терпела", - рассказала ТАСС после финиша Ромзайкина, которая в этом году уже принимала участие в отборочных соревнованиях в Риге и финишировала на втором месте.

Пономарев не скрывает, что занятия BMX помогли ему добиться высокого результата в памп-треке. "К этим соревнованиям я начал готовиться примерно за неделю. Так как дисциплины BMX и памп-трек немного похожи друг на друга, мне это помогло, в BMX похожая трасса, она побольше, но принцип практически один и тот же. Перед стартом, честно говоря, у меня не было никаких ожиданий, я делал свою работу, свое любимое дело, и все", - рассказал Пономарев.