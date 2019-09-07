Глава UFC: Фергюсон заслужил бой с Нурмагомедовым

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что американец Тони Фергюсон заслужил поединок с действующим чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом Уайт сказал журналистам.

В субботу Нурмагомедов провел защиту титула UFC в легком весе против американца Дастина Порье, победив удушающим приемом в третьем раунде на турнире в Абу-Даби.

"Следующий в очереди - Тони Фергюсон. Он давно это заслужил", - сказал Уайт.

Фергюсон является одним из основных претендентов на титульный бой в легком весе. Всего 35-летний американец провел 28 боев в ММА, на его счету 25 побед и три поражения. В послужном списке 30-летнего Нурмагомедова 28 побед (18 - досрочно), ни одного поражения.