Андрееску: победа над Сереной в финале US Open - исполнение мечты

ТАСС, 8 сентября. Канадская теннисистка Бьянка Андрееску и подумать не могла, что будет играть в финале Открытого чемпионата США (US Open) и победит Серену Уильямс. Об этом она рассказала на корте в интервью организаторам.

"Очень сложно выразить словами, что я чувствую. Я очень усердно работала, чтобы оказаться здесь. Этот год стал для меня просто осуществлением мечты, играть на такой стадии против Серены, настоящей легенды спорта, это невероятно", - сказала 19-летняя спортсменка.

Уильямс, в свою очередь, отметила, что ее соперница показала очень сильную игру. "Бьянка провела невероятный матч, поздравляю, я рада за тебя и горжусь тобой. Мне же нужно было провести игру лучше", - сказала 37-летняя американка, которой нужно одержать одну победу на турнире Большого шлема, чтобы повторить рекорд Маргарет Корт (24 титула).

Андрееску впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема, до этого ее лучшим результатом был выход во второй круг на Australian Open (2019) и "Ролан Гаррос" (2019). Она стала первой канадской теннисисткой, выигравшей турнир Большого шлема.

Открытый чемпионат США является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн. В воскресенье в финале в мужском одиночном разряде сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль (начало - 23:00 мск).