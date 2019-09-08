Боксерский поединок Ковалев - Альварес может пройти 2 ноября в Лас-Вегасе

ТАСС, 8 сентября. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев близок к подписанию соглашения о поединке с мексиканцем Саулем Альваресом, бой может пройти 2 ноября в Лас-Вегасе. Об этом сообщает журналист портала The Athletic Майк Коппинджер на своей странице в Twitter.

24 августа Ковалев нокаутировал британца Энтони Ярда в Челябинске и защитил титул WBO. Позднее в команде Ковалева сообщили ТАСС, что поединок против Альвареса может пройти в ноябре в США. По информации источника, стороны находятся на финальной стадии подписания контракта, поединок планируется провести 2 ноября в Лас-Вегасе, трансляцию боя проведет стриминговая платформа DAZN.