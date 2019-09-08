Футболист "Ливерпуля" ван Дейк согласовал с клубом новый шестилетний контракт

ТАСС, 8 сентября. Голландский защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк достиг договоренности с клубом о подписании нового контракта. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Mirror.

По информации источника, стороны вели длительные переговоры в течение трех месяцев. Информация о зарплате 28-летнего игрока не разглашается, однако известно, что новое соглашение будет рассчитано на шесть лет.

Ван Дейк перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" в 2018 году. В прошлом сезоне английская команда стала победителем Лиги чемпионов и заняла второе место в чемпионате Англии. Ван Дейк стал обладателем приза лучшему игроку сезона по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), опередив Лионеля Месси и Криштиану Роналду, а также был признан лучшим защитником Лиги чемпионов. Также голландец претендует на звание лучшего игрока года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).