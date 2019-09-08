Габдуллин: победа Нурмагомедова воодушевит сборную России по ММА перед ЧМ в Бахрейне

В субботу Нурмагомедов провел защиту титула чемпиона UFC в легком весе против Порье, победив удушающим приемом в третьем раунде на турнире в Абу-Даби. Теперь в послужном списке 30-летнего россиянина 28 побед (18 досрочно), ни одного поражения.

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Победа чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье даст положительный настрой сборной России перед чемпионатом мира по смешанным единоборствам (MMA) в Бахрейне. Об этом ТАСС заявил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

"Хабиб в очередной раз доказал свое мировое лидерство, - сказал Габдуллин. - На сегодняшний день ему просто нет равных соперников. Хабиб показал уровень своей подготовки, как работает дагестанская школа MMA, насколько она сейчас практична. Россиянин встал на один уровень с легендами MMA таким, как, например, Жорж Сен-Пьер, Андерсон Силва".

"Хабиб весь бой работал первым номером, американец только защищался. Он вчера, конечно, хорошо ударил во втором раунде, но внутри после этого у него была настороженность - Порье понимал, что если сейчас он побежит на Хабиба, то последний пройдет в корпус или переведет его в партер. К тому же, Хабиб всегда хорошо контратакует одиночными ударами и комбинациями. Психологически Порье не был готов, даже когда он выходил на бой, в его глазах был виден только кураж от того, что он вышел биться с чемпионом, а так - ни плана, ни устойчивости, ни настроя", - отметил президент Союза ММА России.

Габдуллин выделил несколько аспектов, которые привлекают внимание зрителей к боям российского спортсмена. "Это напор, создание стрессовых условий для оппонента. Хабиб постоянно давит, причем не просто идет прямо, а атакует. Он работает не на автомате, а размышляет, применяя какие-то новые движения", - добавил 32-летний специалист.

"Хабиб является одним из главных локомотивов российского ММА. Его победа - это победа всей страны, для нашего вида спорта защита его пояса имеет огромное значение. Хабиб популяризирует ММА в России и дагестанскую школу. Наша сборная по ММА сейчас находится на сборах, эта победа воодушевит спортсменов перед чемпионатом мира в Бахрейне (турнир пройдет с 9 по 17 ноября - прим. ТАСС)", - резюмировал Габдуллин.