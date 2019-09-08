Исинбаева ожидает после выборов в Волгоградской области развития спортивной инфраструктуры

ВОЛГОГРАД, 8 сентября. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева проголосовала в воскресенье на выборах губернатора Волгоградской области и депутатов облдумы. Она сообщила журналистам, что ожидает после выборов появления доступных спортивных площадок в регионе.

"Как спортсменка ожидаю, что спортивная инфраструктура в нашем городе и области будет гораздо лучше, что спортивных площадок доступных будет гораздо больше, потому что у нас есть платные секции, но очень мало доступного спорта", - сказала Исинбаева.

Она отметила важность завершения в срок реконструкции всех начатых спортивных объектов в регионе, чтобы у спортсменов была возможность "заниматься и готовиться к Олимпийским играм, которые уже не за горами".

В Волгоградской области в воскресенье проходят выборы губернатора и депутатов облдумы. На пост главы региона претендуют действующий губернатор Андрей Бочаров от "Единой России", Алексей Буров от КПРФ, Владимир Рублев от ЛДПР, Сергей Полещук от "Справедливой России".

В выборах в Волгоградскую областную думу участвуют 339 кандидатов - представители "Справедливой России", ЛДПР, КПРФ, "Единой России", Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, а также кандидаты по одномандатным округам. 19 депутатов из 38 будут избираться по партийным спискам по единому избирательному округу, 19 - в одномандатных округах. По итогам последних выборов в 2014 году в облдуму прошли четыре политические партии: "Единая Россия" (32 депутата), КПРФ (три), "Справедливая Россия" (два), ЛДПР (один).