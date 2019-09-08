Россиянин Шварцман финишировал восьмым во второй гонке этапа "Формулы-3" в Италии

ТАСС, 8 сентября. Российский пилот команды Prema Роберт Шварцман занял восьмое место во второй гонке седьмого этапа серии "Формула-3", который завершился в Италии.

Победу в гонке одержал японец Юки Цунода (HWA Racelab), вторым финишировал новозеландец Лиам Лоусон (MP Motorsport), третьим - британец Джейк Хьюз (HWA Racelab).

В первой гонке, которая прошла в субботу победу одержал Шварцман.

Шварцман, который является членом программы развития российского автоспорта SMP Racing и академии команды "Формулы-1" "Феррари", лидирует в личном зачете чемпионата, имея в активе 180 очков. За один этап до финиша сезона он опережает ближайшего конкурента - индийца Джехана Дарувалу (Prema) - на 33 очка.

Заключительный этап чемпионата пройдет в Сочи с 27 по 29 сентября.