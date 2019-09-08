Харитонов: Нурмагомедов на 200 процентов контролировал ход боя с Порье

В субботу Нурмагомедов провел защиту титула чемпиона UFC в легком весе против Порье, победив удушающим приемом в третьем раунде на турнире в Абу-Даби. В начале второго раунда Нурмагомедов пропустил сильный удар.

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов полностью контролировал ход поединка с американцем Дастином Порье за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг). Такое мнение ТАСС в воскресенье по телефону высказал боец ММА Сергей Харитонов.

"Хабиб в своей манере сделал свое дело, доминировал в борьбе, в стойке, конечно, был послабее, но кто не пропускает? Он молодец, все выдержал, - сказал Харитонов. - Хабиб полностью выполнил свой план на бой и на 200% контролировал ситуацию. У меня не было никаких сомнений в победе Хабиба во время боя, он все видел, контролировал".

По окончании боя Нурмагомедов назвал Порье одним из лучших бойцов в мире и одним из лучших своих оппонентов. "По моему мнению, у него были намного интереснее бои. Я видел много боев Хабиба, считаю, что Порье не был самым сильным соперником. Не могу сказать, какой конкретно бой был самым сложным в его карьере, но у него были труднее", - считает Харитонов.

В команде Нурмагомедова после защиты титула заявили, что приоритетным соперником для следующего боя россиянина является американец Тони Фергюсон. "Следующий бой, скорее всего, будет с Тони Фергюсоном. Я жду этого боя, мне кажется, что он будет интереснее поединка с Порье. Я считаю Фергюсона более серьезным соперником для Хабиба", - заключил Харитонов.

В послужном списке 30-летнего Нурмагомедова на данный момент 28 побед (18 досрочно) и ни одного поражения. Фергюсон является одним из основных претендентов на титульный бой в легком весе. Всего 35-летний американец провел 28 боев в ММА, на его счету 25 побед и три поражения.