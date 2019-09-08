Российские баскетболисты обыграли венесуэльцев в заключительном матче на Кубке мира

Самым результативным игроком встречи стал игрок команды Венесуэлы Майкл Каррера, с 2016 по 2017 год выступавший за российский "Автодор" (Саратов), он набрал 19 очков и сделал 10 подборов. В составе российской команды больше всего очков набрал Андрей Воронцевич (17).

ТАСС, 8 сентября. Мужская сборная России по баскетболу победила команду Венесуэлы со счетом 69:60 в заключительном матче второго группового раунда и завершила выступление на Кубке мира. Встреча группы I прошла в китайском Фошане.

Сборная России стала третьей в группе I, венесуэльцы - четвертыми. Команды, расположившиеся на третьем месте в группах I, J, K и L, займут места с 9-го по 12-е в итоговой классификации Кубка мира, которая будет сформирована, исходя из показателей сборных во всех матчах турнира. Первым показателем будет количество побед и поражений, вторым - разница очков, третьим - количество заработанных очков, если по всем показателям классифицировать команды не удастся, между ними будет проведена жеребьевка.

Заключительная игра группы I между командами Польши и Аргентины пройдет позднее в воскресенье, обе сборные уже обеспечили себе выход в четвертьфинал. Также в четвертьфинал досрочно отобрались команды Сербии и Испании из группы J и команды Франции и Австралии из группы L.

Сборная России благодаря выходу во второй групповой раунд обеспечила себе место в одном из четырех квалификационных турниров, победа в котором даст право выступить на Олимпийских играх 2020 года. Всего в каждом турнире будут участвовать по шесть сборных, соревнования пройдут с 6 по 12 июля 2020 года.

Сборная России в предыдущий раз принимала участие в турнире в 2010 году, заняв тогда седьмое место. Лучшим результатом российских баскетболистов на Кубках мира (прежнее название - чемпионат мира) является второе место (1994, 1998), сборная СССР трижды становилась чемпионом мира (1967, 1974, 1982), трижды завоевывала серебряные медали (1978, 1986, 1990) и два раза - бронзовые (1963, 1970). Команда Венесуэлы в четвертый раз принимала участие в мировом первенстве, высшим достижением команды является 11-е место (1990). Кубок мира в Китае завершится 15 сентября.