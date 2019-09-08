Сборная России по футболу перед матчем с казахстанцами тренируется в полном составе

КАЛИНИНГРАД, 8 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу проводит тренировку в Калининграде в преддверии матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Казахстана. В занятии принимают участие все 26 игроков, вызванных тренерским штабом на эту встречу.

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Матч между сборными России и Казахстана пройдет на стадионе "Калининград" 9 сентября, начало игры - 21:45 мск.

После пяти матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 12 очков. Лидирует команда Бельгии (15 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (7), далее идут сборные Шотландии (6), Кипра (4) и Сан-Марино (0). Право выступить в финальной части чемпионата Европы получат две лучшие команды группы по итогам отборочного турнира.

Чемпионат Европы 2020 года в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также встречи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.