СМИ: шестеро человек избили футболиста Дринкуотера у ночного клуба

ТАСС, 8 сентября. Шестеро человек избили у ночного клуба полузащитника "Бёрнли" Дэнни Дринкуотера, права на которого принадлежат лондонскому "Челси". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Sun.

По информации источника, 29-летний футболист получил травму колена, из-за которой он не сможет играть в течение месяца.

Футболист перешел в "Челси" из "Лестера", вместе с которым он стал чемпионом Англии, летом 2017 года. Он провел за клуб 23 матча, в которых отличился один раз, в составе "Челси" футболист стал победителем Кубка Англии. Летом 2019 года полузащитник отправился в годичную аренду в "Бёрнли".

Дринкуотер является воспитанником английского клуба "Манчестер Юнайтед", также он выступал за "Хаддерсфилд", валлийский "Кардифф", "Уотфорд" и "Барнсли".

Полузащитник провел за сборную Англии три матча, в составе национальной команды среди игроков не старше 19 лет он стал серебряным призером чемпионата Европы.