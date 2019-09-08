Базаревич останется на посту главного тренера сборной России по баскетболу

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Сергей Базаревич продолжит работу на своем посту после Кубка мира. Об этом ТАСС заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.
Сборная России на Кубке мира в Китае не сумела выйти в плей-офф. Благодаря выходу во второй групповой раунд Кубка мира россияне обеспечили себе место в одном из четырех квалификационных турниров, победа в котором даст право выступить на Олимпийских играх 2020 года.
"Базаревич продолжит работать - он выжимает максимум из тех игроков, кто у него есть в распоряжении, - сказал Кириленко. - И рисунок игры в принципе прослеживается".
Базаревич возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством команда дошла до полуфинала чемпионата Европы 2017 года.