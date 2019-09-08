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Кубок мира по баскетболу

Базаревич останется на посту главного тренера сборной России по баскетболу

Национальная команда на Кубке мира в Китае не сумела выйти в плей-офф
Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU
Описание
Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич
© EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Сергей Базаревич продолжит работу на своем посту после Кубка мира. Об этом ТАСС заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

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Сборная России на Кубке мира в Китае не сумела выйти в плей-офф. Благодаря выходу во второй групповой раунд Кубка мира россияне обеспечили себе место в одном из четырех квалификационных турниров, победа в котором даст право выступить на Олимпийских играх 2020 года.

"Базаревич продолжит работать - он выжимает максимум из тех игроков, кто у него есть в распоряжении, - сказал Кириленко. - И рисунок игры в принципе прослеживается".

Базаревич возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством команда дошла до полуфинала чемпионата Европы 2017 года.

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