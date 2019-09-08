Базаревич останется на посту главного тренера сборной России по баскетболу

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Сергей Базаревич продолжит работу на своем посту после Кубка мира. Об этом ТАСС заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

Кириленко: Россия вряд ли будет претендовать на проведение баскетбольной квалификации к ОИ

Сборная России на Кубке мира в Китае не сумела выйти в плей-офф. Благодаря выходу во второй групповой раунд Кубка мира россияне обеспечили себе место в одном из четырех квалификационных турниров, победа в котором даст право выступить на Олимпийских играх 2020 года.

"Базаревич продолжит работать - он выжимает максимум из тех игроков, кто у него есть в распоряжении, - сказал Кириленко. - И рисунок игры в принципе прослеживается".

Базаревич возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством команда дошла до полуфинала чемпионата Европы 2017 года.