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Кубок мира по баскетболу

Кириленко: Россия вряд ли будет претендовать на проведение баскетбольной квалификации к ОИ

Благодаря выходу во второй групповой раунд Кубка мира россияне обеспечили себе место в одном из четырех квалификационных олимпийских турниров
Глава РФБ Андрей Кириленко Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Глава РФБ Андрей Кириленко
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская федерация баскетбола (РФБ) на данный момент не планирует подавать заявку на проведение квалификационного турнира к Олимпийским играм 2020 года. Об этом ТАСС сообщил президент РФБ Андрей Кириленко.

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В воскресенье сборная России завершила выступление на Кубке мира в Китае, не сумев выйти в плей-офф. Однако благодаря выходу во второй групповой этап россияне обеспечили себе право участия в одном из четырех квалификационных турниров, места проведения которых еще не определено.

"Я не думаю [что Россия будет претендовать на проведение], но посмотрим, что за условия будут. Я просто эффективности не вижу: заплатить деньги, и это не особо какая гарантия", - сказал Кириленко.

Отборочные турниры пройдут с 6 по 12 июля 2020 года. В каждом из них будут участвовать по шесть сборных, на Игры попадут только победители четырех турниров.

Теги
Кубок мира по баскетболу
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