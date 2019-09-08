Кириленко: Россия вряд ли будет претендовать на проведение баскетбольной квалификации к ОИ

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская федерация баскетбола (РФБ) на данный момент не планирует подавать заявку на проведение квалификационного турнира к Олимпийским играм 2020 года. Об этом ТАСС сообщил президент РФБ Андрей Кириленко.

В воскресенье сборная России завершила выступление на Кубке мира в Китае, не сумев выйти в плей-офф. Однако благодаря выходу во второй групповой этап россияне обеспечили себе право участия в одном из четырех квалификационных турниров, места проведения которых еще не определено.

"Я не думаю [что Россия будет претендовать на проведение], но посмотрим, что за условия будут. Я просто эффективности не вижу: заплатить деньги, и это не особо какая гарантия", - сказал Кириленко.

Отборочные турниры пройдут с 6 по 12 июля 2020 года. В каждом из них будут участвовать по шесть сборных, на Игры попадут только победители четырех турниров.