Игнатьев: слабая мотивация может стать проблемой для россиян в матче с казахстанцами

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Недостаточная мотивация может стать главной проблемой для сборной России по футболу в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против команды Казахстана. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер национальной команды Борис Игнатьев.

"Я думаю, что особых сложностей не возникнет, - сказал Игнатьев. - Судя по тому, что показывает наша сборная и к чему она нас приучила, главная проблема, которая может возникнуть, - это недостаточная мотивация, с чем часто сталкиваются команды, отличающиеся нестабильностью. Но я уверен, что тренерский штаб сделает все, чтобы этого избежать. Уровень индивидуального и командного мастерства российских футболистов выше казахстанских".

Игнатьев не ждет изменений в составе сборной по сравнению с предыдущей игрой с шотландцами (2:1). "От добра добра не ищут. Может возникнуть такая ситуация, что кто-то не вернулся на требуемый уровень функциональной готовности после шотландцев, тогда изменения возможны. Но я не жду экспериментов с составом", - заключил Игнатьев.

После пяти матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 12 очков. Лидирует команда Бельгии (15 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (7), далее идут сборные Шотландии (6), Кипра (4) и Сан-Марино (0).

Право выступить в финальной части чемпионата Европы получат две лучшие команды группы по итогам отборочного турнира.