Билялетдинов: сборная России по футболу победит казахстанцев с разницей в три мяча

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Сборная России по футболу с большой долей вероятности обыграет команду Казахстана в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной России Динияр Билялетдинов.

9 сентября сборные России и Казахстана сыграют между собой в Калининграде, начало - 21:45 мск.

"Ничья - это фантастический сценарий, - сказал Билялетдинов. - Наша команда гораздо сильнее, не стоит переживать за результат. Я думаю, что сейчас не время для изменений состава, только если будет приемлемый счет, то тогда можно посмотреть на новичков. Рискну предположить, что мы выиграем с разницей в три мяча".

Сборная России идет на второй строчке в таблице отборочной группы I, набрав 12 очков. Лидируют бельгийцы (15 очков), третье место занимает сборная Казахстана (7), за ней следуют команды Шотландии (6), Кипра (4) и Сан-Марино (0). Право выступить в финальной части чемпионата Европы получат две лучшие сборные группы по итогам отборочного турнира.