Игрок сборной РФ Ионов испытывает проблемы с икроножной мышцей перед игрой с казахстанцами

КАЛИНИНГРАД, 8 сентября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Алексей Ионов испытывает проблемы с икроножной мышцей в преддверии матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против команды Казахстана. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

"Тренировка прошла, посмотрели состояние игроков, врачи рассказали о состоянии, вечером у нас есть время обсудить. Утром будет маленькая разминка, и тогда точно оценим, кто в каком состоянии и кто готов выходить на поле. Ясно, что есть свои нюансы, но я увидел готовность играть у всех. Ионов меньше тренировался, потому что у него икроножная мышца побаливает", - заявил Черчесов.

"Пять минут порадовались победе над шотландцами (2:1), дальше спокойно готовимся к следующей игре. У нас цикл, есть турнирная борьба, думаем, как сделать свою работу и набрать максимальное количество очков, поэтому сегодня будет теория, на которой расставим точки. Мы не задумываемся об этом, есть работа, флаг и гимн, нужно будет максимально сконцентрироваться. Это шанс для нас оказаться там, где мы хотим", - добавил он.

После пяти матчей сборная России с 12 очками занимает второе место в отборочной группе I. Лидирует команда Бельгии (15 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (7), далее идут сборные Шотландии (6), Кипра (4) и Сан-Марино (0). Право выступить в финальной части чемпионата Европы получат две лучшие команды группы по итогам отборочного турнира.

Чемпионат Европы 2020 года в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также встречи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.