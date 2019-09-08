Вратарь сборной России по футболу Гилерме назвал команду Казахстана неудобным соперником

9 сентября сборная России в Калининграде примет казахстанцев в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. Начало игры - 21:45 мск.

КАЛИНИНГРАД, 8 сентября. /ТАСС/. Сборная Казахстана является неудобным соперником для российских футболистов. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил вратарь национальной команды Маринато Гилерме.

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"Это такая же важная игра, как и первая в Казахстане (россияне одержали победу со счетом 4:0 - прим. ТАСС), это неудобный соперник для нас. Мы играем дома и должны взять очки", - заявил Гилерме.

6 сентября сборная России в гостях обыграла команду Шотландии со счетом 2:1. "Для нас победа над сборной Шотландии была очень важной. Это игра была за шесть очков. Победы на выезде дают уверенность, завтра будем играть с ней, это для нас плюс", - отметил вратарь сборной.

После пяти матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 12 очков. Лидирует команда Бельгии (15 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (7), далее идут сборные Шотландии (6), Кипра (4) и Сан-Марино (0).

Право выступить в финальной части чемпионата Европы получат две лучшие команды группы по итогам отборочного турнира.

Чемпионат Европы 2020 года в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах с 12 июня по 12 июля.