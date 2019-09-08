В продаже осталось менее тысячи билетов на футбольный матч Россия - Казахстан

КАЛИНИНГРАД, 8 сентября. /ТАСС/. Около 35 тыс. билетов реализовано на матч отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Казахстана, в продаже осталось меньше тысячи билетов. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Черчесов: сборная России по футболу постарается подойти свежей к матчу с казахстанцами

На эту тему

Матч между сборными России и Казахстана пройдет 9 сентября (начало - 21:45 мск) на стадионе "Калининград", который вмещает 35 212 человек.

"В продаже осталось меньше тысячи билетов на предстоящий матч", - сообщил сотрудник пресс-службы РФС.

После пяти матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 12 очков. Лидирует команда Бельгии (15 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (7), далее идут сборные Шотландии (6), Кипра (4) и Сан-Марино (0). Право выступить в финальной части чемпионата Европы получат две лучшие команды группы по итогам отборочного турнира.

Чемпионат Европы 2020 года в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, в том числе в Санкт-Петербурге.