{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

В продаже осталось менее тысячи билетов на футбольный матч Россия - Казахстан

Встреча пройдет 9 сентября на стадионе "Калининград"
Болельщики сборной России по футболу Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Болельщики сборной России по футболу
© Сергей Бобылев/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 8 сентября. /ТАСС/. Около 35 тыс. билетов реализовано на матч отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Казахстана, в продаже осталось меньше тысячи билетов. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

На эту тему
Черчесов: сборная России по футболу постарается подойти свежей к матчу с казахстанцами

Матч между сборными России и Казахстана пройдет 9 сентября (начало - 21:45 мск) на стадионе "Калининград", который вмещает 35 212 человек.

"В продаже осталось меньше тысячи билетов на предстоящий матч", - сообщил сотрудник пресс-службы РФС.

После пяти матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 12 очков. Лидирует команда Бельгии (15 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (7), далее идут сборные Шотландии (6), Кипра (4) и Сан-Марино (0). Право выступить в финальной части чемпионата Европы получат две лучшие команды группы по итогам отборочного турнира.

Чемпионат Европы 2020 года в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, в том числе в Санкт-Петербурге.

Теги
Евро-2020
Мировой футбол
СМИ: "Реал" намерен приобрести футболиста ван де Бека следующим летом
По данным Transfermarkt, сумма трансфера голландского футболиста составляет €40 млн
Читать полностью