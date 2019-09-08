Кафельников: изменение стиля игры даст шансы Медведеву на победу в финале US Open

Финал Открытого чемпионата США пройдет 8 сентября, начало - 23:00 мск. Медведев стал первым российским теннисистом с 2005 года, который сумел выйти в финал турнира серии Большого шлема.

"Если Даня будет играть в том же стиле, которого он придерживался до этого, то его шансы на победу призрачны. Чем дольше длится розыгрыш, тем больше шансов у Дани победить своего соперника, но с Надалем все наоборот. Дане нужно придумать что-то экстравагантное и оригинальное, чтобы обыграть испанца. Мне кажется, Медведеву надо как можно чаще использовать короткие розыгрыши", - сказал Кафельников.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн. В прошлом году победу на турнире одержал серб Новак Джокович.