Кафельников: изменение стиля игры даст шансы Медведеву на победу в финале US Open

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Российский теннисист Даниил Медведев должен изменить свой стиль игры для победы над испанцем Рафаэлем Надалем в финальном матче Открытого чемпионата США (US Open). Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников.
Финал Открытого чемпионата США пройдет 8 сентября, начало - 23:00 мск. Медведев стал первым российским теннисистом с 2005 года, который сумел выйти в финал турнира серии Большого шлема.
"Если Даня будет играть в том же стиле, которого он придерживался до этого, то его шансы на победу призрачны. Чем дольше длится розыгрыш, тем больше шансов у Дани победить своего соперника, но с Надалем все наоборот. Дане нужно придумать что-то экстравагантное и оригинальное, чтобы обыграть испанца. Мне кажется, Медведеву надо как можно чаще использовать короткие розыгрыши", - сказал Кафельников.
Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн. В прошлом году победу на турнире одержал серб Новак Джокович.