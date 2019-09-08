Синицина и Кацалапов считают, что их произвольной программе пока не хватает скатанности

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, считают, что их произвольной программе на музыку Антонина Дворжака Gypsy Melodies пока не хватает скатанности. Такое мнение фигуристы высказали журналистам после выступления на контрольных прокатах в "Лужниках".

"Мы не смогли все донести, у этой программы пока мало скатанности. В ней три части и они все очень разные, но они взаимосвязаны одной историей. Какой, пока не буду рассказывать, надеюсь, потом вы все увидите сами, - рассказал Кацалапов. - Произвольная программа нам далась тяжелее короткой, пока в ней чувствовалась каша, все это еще нужно нарабатывать".

Синицина отметила, что новая произвольная программа насыщена новыми поддержками. "Новые поддержки, новые связки, мы все это еще накатываем, и это непросто", - отметила спортсменка.

В сезоне-2018/19 дуэт стал первым на чемпионате России, занял четвертое место на чемпионате Европы и второе - на чемпионате мира.