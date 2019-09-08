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Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристы Попова и Мозгов признались, что им близок бунтарский дух Фредди Меркьюри

В новой программе спортсмены выполняют сложную поддержку

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российский танцевальный дуэт фигуристов Бетина Попова и Сергей Мозгов признались, что им нравятся бунтарский дух Фредди Мерьюри и новая произвольная программа под "Богемскую рапсодию" группы Queen. Об этом спортсмены рассказали журналистам после выступления на контрольных прокатах сборной России в "Лужниках".

"Нам очень нравится образ Меркьюри, его дух бунтарства нам очень близок, - рассказал Мозгов. - Мы довольны, может, не все получилось, но для прокатов показали хороший уровень. Зрители аплодировали, но, может быть, не нам, а музыке, но нас это поддерживало и вдохновляло".

Спортсмены выполняют новую сложную поддержку. "Мы хотим убрать ее в самый конец программы, - сообщил фигурист. - Для этой поддержки у меня на костюме специальные кожаные ремни. У нас есть в конце этой поддержки рискованное движение - это не ошибка, так задумано".

Попова и Мозгов являются чемпионами Универсиады 2019 года в Красноярске. В прошлом сезоне спортсмены также выступали на этапах Гран-при в Финляндии (7-е место) и Франции (8-е). Сезон-2019/20 фигуристы начнут на этапе Гран-при в Канаде, который пройдет с 25 по 27 октября.

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Зимние олимпийские виды спорта
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