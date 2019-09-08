Фигурист Воронов поблагодарил одиночниц за возросшее внимание к фигурному катанию

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Фигурист Сергей Воронов поблагодарил российских одиночниц за то, что они подняли интерес к этому виду спорта. Об этом спортсмен рассказал журналистам после выступления на контрольных прокатах сборной в "Лужниках", проходящих практически при полных трибунах.

"Спасибо нашим девочкам, которые подняли уровень фигурного катания и интерес к нему в этой стране", - сказал 31-летний Воронов.

В произвольной программе Воронов выступает под музыку группы Muse. "Это моя идея, мы ставили эту программу довольно долго. Некоторые называли мне причины, почему не стоит брать эту музыку, но я настоял на своем и не жалею. Британия является законодательницей музыкальной индустрии, мне нравится и Queen, и Muse", - сообщил Воронов.

Спортсмен доволен своим первым выступлением в сезоне. "На первом прокате после долгого перерыва я смог справиться с собой. Я чувствую зал и заряжаюсь от него", - отметил фигурист.