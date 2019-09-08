Победа Нурмагомедова вдохновила фигуриста Алиева после неудачи на прокатах сборной

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российский фигурист Дмитрий Алиев доволен тем, что справился с нервами после неудачного исполнения короткой программы и неплохо выступил в произвольной на контрольных прокатах сборной в "Лужниках", в этом ему помогла победа российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова. Об этом спортсмен рассказал журналистам после выступления.

После короткой программы, где Алиев допустил ряд ошибок, спортсмен признался, что по-прежнему не справляется с нервами. В субботу Нурмагомедов провел защиту титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе в поединке против американца Дастина Порье, победив удушающим приемом в третьем раунде на турнире в Абу-Даби.

"Вчера смотрел бой Хабиба, давно за ним слежу, он нравится мне как человек, как спортсмен. Увидел вчера его силу духа, и мне захотелось проявить такую же, не расслабляться ни на минуту, - рассказал Алиев. - Сегодня эмоции положительные".

"Была проделана хорошая работа - получилось многое из того, с чем я боролся вчера. Мысли после неудач присутствуют, но я старался не копаться в себе. Сегодня не все получилось, но тренеры мне все скажут - думаю, что все неплохо", - сообщил фигурист.

Алиеву 19 лет. Он стал седьмым на Олимпиаде в Пхёнчхане, на чемпионате России показал пятый результат, в финале Кубка России - девятый.