Фигурист Самарин намерен выполнять в предстоящем сезоне 3-4 четверных прыжка

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российский фигурист Александр Самарин готовится в сезоне-2019/2020 включить в свои программы три-четыре прыжка в четыре оборота. Об этом спортсмен рассказал журналистам после выступления с произвольной программой на контрольных прокатах сборной в "Лужниках".

В произвольной программе спортсмен не справился с выполнением четверного лутца, но выполнил тройной, плюс тройной аксель, каскад и еще несколько прыжков.

"В этом сезоне планируем больше прыжков, чем в прошлом - три-четыре. Форма у меня хорошая, но сама программа еще сырая, не так накатана, как короткая. Но это хороший опыт для начала сезона, - сказал Самарин. - Сегодня у меня не все получилось - вернемся домой и все обдумаем".

Самарин - серебряный призер чемпионата Европы 2019 года, бронзовый призер юниорского чемпионата мира, двукратный серебряный и бронзовый призер чемпионатов России, обладатель Кубка России.