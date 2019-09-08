Пилот "Феррари" Леклер победил на этапе Гран-при "Формулы-1" в Италии

ТАСС, 8 сентября. Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер одержал победу на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", выиграв 14-й этап - Гран-при Италии.

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Леклер одержал вторую победу подряд, ранее 21-летний пилот из Монако победил на этапе в Бельгии, впервые в карьере выиграв этап "Формулы-1". Пилоты "Феррари" не могли выиграть гонку в Италии с 2010 года, когда победу одержал испанец Фернандо Алонсо. Последние пять побед на этапе одерживали гонщики "Мерседеса".

Второе место занял финский пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас, третьим финишировал партнер Боттаса по команде британец Льюис Хэмилтон. Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят из-за технических проблем не сумел финишировать, на 32-м круге на машине 25-летнего россиянина сгорел мотор. Квят стартовал с 12-й позиции, на момент схода он занимал шестое место.

В общем зачете продолжает лидировать Хэмилтон, британец набрал 284 очка, второе место у Боттаса (221), третьим идет голландский гонщик "Ред Булла" Макс Ферстаппен (185). Квят занимает в общем зачете 10-е место, в активе россиянина 33 очка.

Следующий этап пройдет с 19 по 22 сентября в Сингапуре.