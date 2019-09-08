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Зимние олимпийские виды спорта

Фигурист Самарин сообщил, что музыку к его программе подсказала чемпионка ОИ Столбова

Свою "произволку" спортсмен исполняет под музыку Apashe "Good news"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российский фигурист Александр Самарин, представивший на контрольных прокатах сборной в "Лужниках" свою новую произвольную программу, сообщил, что музыку к ней помогла выбрать серебряный призер Игр в Сочи в парном катании, победительница олимпийского командного турнира Ксения Сталбова. Об этом Самарин рассказал журналистам.

Произвольную программу спортсмен исполняет под музыку Apashe "Good news".

"Мы долго не могли выбрать музыку, но Ксения ее услышала по радио и подкинула идею. По мне, это сильная музыка, меня пробирает, осталось наполнить ее шагами, и она заиграет. Эта программа сложная", - отметил Самарин.

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Зимние олимпийские виды спорта
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